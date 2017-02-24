В Бакинский инженерный университет (БИУ) назначен новый исполняющий обязанности ректора.

Как сообщили из университета в ответ на запрос Report, приказом министра образования Микаила Джаббарова данная должность поручена профессору Хавару Мамедову.

Новый исполняющий обязанности ректора уже приступил к исполнению своих обязанностей.

До сих пор полномочия ректора БИУ исполнял заведующий сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Сульхаддин Гезалов.

Отметим, что БИУ приступил к деятельности в прошлом месяце. База бывшего Университета «Кавказ» была передана в подчинение данного учебного заведения.

Напомним, что до этого Хавар Мамедов являлся ректором Университета «Кавказ», деятельность которого была приостановлена.