«3 постоянных члена Совета Безопасности ООН являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Они проголосовали за резолюции по конфликту».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Он сообщил, что после принятия резолюции №822 в 1993 году, тогдашнему председателю Минской группы господину Рафаэли было поручено подготовить график вывода вооруженных сил с оккупированных территорий: «Некоторые думают, что резолюции были по прекращению огня. Хотя, там было безусловное требование о выводе войск. Некоторые резолюции СБ ООН выполняются немедленно, а некоторые годами так и остаются на бумаге. Мы должны привлечь к этому процессу еще больше людей. Голос Джибути важен, как голос Африканской страны».