В этом году в страховом секторе будут стратегические изменения. Как передает АПА, об этом сообщил председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

По его словам, Палата планирует выступить с очень серьезными инициативами в системе страхования. «В связи с этим в законодательство будут внесены изменения. В 2016 году мы предприняли меры для стабилизации в банковском секторе, которые заложили основу для более глубоких реформ. В этом году мы начнем стратегические изменения в системе страхования. Система страхования может обеспечить более долгосрочные сборы и инвестиции. В законодательную базу будут внесены изменения в связи с регулированием систем оплаты в страховом секторе. С Центральным банком Азербайджана и соответствующими структурами уже завершены работы над проектом».