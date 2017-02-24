Сегодня в Сураханском районном суде была рассмотрена жалоба начальника Насиминского районного управления полиции Мусы Мусаева в отношении блогера Мехмана Гусейнова.

Жалоба была принята в судопроизводство, Мехман Гусейнов был привлечен в качестве обвиняемого лица. У него была взята подписка о невыезде.

Судебный процесс продолжится 27 февраля.

Отметим, что 10 февраля в суде Сураханского района столицы под председательством Джейхуна Гадимова состоялось подготовительное заседание по иску МВД против блогера Мехмана Гусейнова.

Иск подан начальником полиции Насиминского района Муса Мусаевым, который обвиняет блогера в клевете (статья 147.2 – клевета в совершении особо тяжкого преступления) и требует привлечь к ответственности.

Однако судья столкнулся с необычным препятствием, ибо не мог удостовериться в личности Мехмана Гусейнова. Блогер заявил, что уже три года как полиция отобрала у него паспорт и удостоверение личности, он никак не может подтвердить, что он – это Мехман Гусейнов.

«Пусть сначала суд докажет, что Мехман Гусейнов — это я и потребует мои документы у полиции», — сказал блогер и добавил, что он не знаком с обвинительным актом и необходимо время, чтобы его изучить.

Напомним также, что после своего недавнего задержания блогер заявлял: «На меня напали человек 8, заклеили рот, надели на голову мешок, пытали электрошокером и запихали в машину. По дороге меня были и я чувствовал, что из носа идет кровь. Они видимо надеялись, что я стану умолять и просить о пощаде, но я этого не сделал. Меня привезли куда- то, всячески издевались и оскорбляли. Я им заявил, что бы вы со мной не сделали, я от своей работы не откажусь».

Комментируя обвинения блогера руководитель пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что слова Мехмана Гусейнова являются ложью:

«В органах полиции не избивают людей и не бьют их элетрошокером. Мехман Гусейнов все это выдумал, это сказки и клевета. За это сотрудники полиции могут подать в суд на Мехмана, но они демонстрируют свой гуманизм и не делают подобного. Кто такой Мехман Гусейнов, что его так рекламируют? Ежедневно десятки людей задерживают за нарушение порядка и штрафуют. Мехман также был оштрафован за нарушение порядка», — резюмировал Захидов.