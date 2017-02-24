Единственная в Белом доме мусульманка, носящая хиджаб, покинула пост старшего советника Совета национальной безопасности США, проработав чуть больше недели в администрации Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

Румана Ахмед, которая работала при президенте Бараке Обаме, сообщила, что решила остаться в новой администрации, однако покинула должность спустя восемь дней работы при администрации Дональда Трампа. «Я продержалась 8 дней», — сказала Ахмед.

По её словам, одним из факторов для её ухода был президентский указ о запрете на въезд в США мусульман.

«Это был несомненно один из переломных моментов. Случилось так, что я мусульманка в Белом доме, и это отразилось на мне, в частности, помогло решить, что я отсюда должна убраться», — сказала Ахмед. Вместе с тем она отметила еще один важный аспект своего решения – отсутствие возможности, на что-либо повлиять.

По данным телеканала, дочь иммигрантов из Бангладеш Румана Ахмед работала в администрации Обамы по социальным вопросам с 2011 года, а в 2014 году она стала старшим советником Совета национальной безопасности при президенте США.