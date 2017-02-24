Российско-израильский блогер Александр Лапшин всех подставил, заявил публицист, член Российской ассоциации международного права Денис Дворников, в пресс-центре «Новости-Армения».

«Сомневаться в добросовестности человека, находящегося в тюрьме не очень правильно, тем не менее, я считаю, что блогер Александр Лапшин нас всех подставил. Я не понимаю, что им двигало, когда он пересекал границу. Я, например, нахожусь в «черном списке» (Азербайджана), и мне в голову не придет лишний раз дразнить руководство Азербайджана», — отметил Дворников.

Он добавил, что ситуация с Лапшином была некой намеренной акцией, направленной на то, чтобы вызвать негативную реакцию.

«Я считаю, что это дело не очень однозначно, надо будет за ним следить и воздерживаться от поспешных выводов», — отметил Дворников.

Говоря о сложившихся в связи с ситуацией с Лапшиным антибелорусских настроениях в Армении, российский публицист подчеркнул, что необходимо воздержаться от жестких шагов.