В городе Масис произошла драка между сторонниками кандидатов в депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА). Одним из подстрекателей столкновений был начальник управления полиции.

Как передает news.am, об этом заявил депутат от РПА Мурад Мурадян.

Он отметил, что не может сообщить никаких подробностей относительно данного инцидента, потому что на тот момент не находился в Масисе. «Сейчас я направляюсь в штаб для того, чтобы выяснить, что конкретно произошло. Пока ничего не могу сказать. Но то, что противоположная сторона перешла все границы – это точно. Я все выясню и только потом назову имена. Но одним из главных пособников подстрекателей инцидента был начальник управления полиции. Жаль, что вы не знаете о том, что происходит в области», — сказал Мурадян.

Отметим, что в связи с инцидентом в полицейском отделении Масиса ведется расследование. Ранее пресса сообщила о том, что между членами команд кандидатов в депутаты от РПА Мурада Мурадяна и Араика Григоряна произошла драка.