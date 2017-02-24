Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вырастил на своем огороде подаренную главой белорусского государства Александром Лукашенко картошку. Об этом он рассказал в интервью программе «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Ведущий программы Марат Марков отметил, что Президент Грузии живет за городом. В связи с этим он поинтересовался, выращивает ли грузинский лидер что-то на приусадебном участке.

«Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посадил. Я ее вырастил», — рассказал Президент Грузии.

Вместе с тем он признался, что по сравнению с тем урожаем, которые получены на участке Главы белорусского государства, его урожай более скромный. «У него такие большие мешки и картошка большая вышла. У меня так хорошо не вышло. Но, да, я занимаюсь сельским хозяйством», — отметил он.