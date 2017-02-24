Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, посвященное 25-летней годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, на заседании обсуждается законопроект в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Объявив заседание открытым, спикер Огтай Асадов огласил повестку.

Проект представляет первый заместитель председателя ММ Зияфет Аскеров.

В проекте отмечается, что законопроект еще раз подтверждает принятые Милли Меджлисом решения от 24 февраля 1994 года, 24 февраля 1995 года, 27 февраля 2007 года, 27 февраля 2012 года в связи с оценкой в качестве геноцида событий в городе Ходжалы, когда в ночь с 25 на 26 февраля в 1992 году военные формирования Армении, армянские вооруженные группировки в Нагорном Карабахе, 366 мотострелковый полк советской армии совершили массовые убийства в отношении проживавших в этом городе азербайджанцев.

Депутатам Милли Меджлиса будет поручено, чтобы они во время иностранных визитов, участия на международных мероприятиях обеспечили широкое распространение реалий об актах геноцида, которым в последние 100 лет подвергаются азербайджанцы, а также о геноциде в Ходжалы и чтобы с этой целью рабочие группы ММ, имеющие связь с парламентами иностранных государств, полноценно и результативно воспользовались своими возможностями.

«Поручить правоохранительным органам продолжить меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, принявших участие в совершении геноцида в Ходжалы, а соответствующим государственным и неправительственным структурам, в том числе неправительственным организациям – объединить усилия с целью широкого распространения информации в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом и разоблачения лживой армянской провокации. Обратиться в парламенты иностранных государств, в международные парламентские организации с тем, чтобы они признали совершенную в отношении азербайджанцев в ночь с 25 на 26 февраля в населенном пункте Нагорного Карабаха Ходжалы массовую резню в качестве преступления геноцида», — отмечается в законопроекте.

Напомним, в результате совершенного армянскими вооруженными подразделениями геноцида в Ходжалы на почве национальной принадлежности было убито 613 мирных граждан, включая 63 детей, 106 женщин и 70 пожилых людей, 487 были покалечены, 1275 – взяты в плен и подвержены пыткам. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей все еще ничего не известно.