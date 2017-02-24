Кабинет министров Азербайджан одобрил выделение ООО «MIDA» земельного участка площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Кабмин 22 февраля утвердил выделение MIDA земельного участка площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. После этого начинается подготовка необходимой документации, в том числе соответствия нормам градостроительства, связанных с проектированием жилых домов, прокладкой необходимой коммунальной и дорожной инфраструктуры», — отмечается в сообщении MIDA.

Как сообщалось ранее, данный земельный участок площадью 20 га находится между автомобильной дорогой Зых — аэропорт и поселком Говсан. По предварительным расчетам, количество квартир, построенных на данной территории, составит порядка 4 тыс. «Итоговая цифра будет зависеть от целого ряда обсуждаемых сейчас деталей. Это будет второй проект строительства доступного жилья в Азербайджане.