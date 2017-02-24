В последнее время наблюдается напряженность в отношениях братской Турции с Ираном. На это указывают и жесткие заявления и обвинения в адрес друг друга официальных представителей МИД и других государственных лиц этих стран. Хотя речь идет в основном о различном подходе этих стран к сирийскому, ближневосточному кризису, в том числе режиму Башара Асада, многие аналитики полагают, что в основе этой напряженности стоят более серьезные вопросы, в том числе и традиционное столкновений интересов.

Параллельно нарастает напряженность между Ираном и США. С точки зрения стратегических интересов, Азербайджану не выгодна напряженность в отношениях Ирана с Анкарой и США. Как минимум потому, что развитие конфронтации может поставить Баку перед ненужным геополитическим выбором, что противоречить сбалансированной и нейтральной внешней политике Азербайджана.

Но выход есть: Баку должен сохранить нейтральность и баланс и отдать приоритет посреднической и примирительной миссии. Уже есть отличный пример: известно, что официальный Баку, президент Ильхам Алиев сыграл очень важную роль в примирении России и Турции после инцидента с самолетом. Безусловно, проведение в Азербайджане встречи между начальниками Генштабов США и России указывает на то, что посредническую миссию и потенциал Азербайджана ценят по достоинству. Не исключено, что процесс будет динамичным, роль нашей страны в мировой и региональной политике возрастет.

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Привлекает внимание комментарий аналитика «Независимой газеты» Никиты Исаева. Политолог отмечает, что хотя на территории Белоруссии были встречи и по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха, и вопросы по разрешению ситуации на Юго-востоке Украины пытались решить здесь же, ни то ни другое не продвинулось.

«Немецкое издание Tagesspiegel пишет, что Минские соглашения стали «провалом европейской дипломатии», так как по истечению двух лет ни один из пунктов этих договоренностей реализован не был. Так что Лукашенко сдает позиции. Итак, очевидно, Минск территорией миротворчества не стал. В силу своего географического положения занять эту нишу вполне может Азербайджан. Эта страна может эффектно и эффективно вписаться в предлагаемую выше конструкцию «жесткой сцепки» России, Индии, Ирана и Турции».

Эксперт объяснил свое мнение следующим образом:

«Предпосылки для этого есть, общая религия с Ираном говорит о близких связях двух государств. Активное сотрудничество с США в экономическом плане, тоже способствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Баку, отсюда вывод — Азербайджан потенциально неплохой посредник для улучшения отношений между США и Ираном, которые в последнее время опять сильно ухудшились».

По мнению политолога, Баку может стать и местом для проведения российско-американских встреч в различных форматах:

«Здесь можно обсуждать не только сирийское направление. Недавняя встреча высшего военного руководства США и РФ, проведенная именно в Баку, впервые за долгое время, лишь доказывает притягательность этого места в качестве новой площадки для урегулирования международных проблем. Можно догадаться о том, что тема Ирана не обошла это мероприятие стороной».

Аналитик закончил свой комментарий следующим образом:

«Поскольку на Минские соглашения надежды тают с каждым днем, и украинский вопрос потребует вскоре новых встреч и новых форматов переговоров. Площадка Азербайджана может стать «новым Минском» — с той лишь разницей, что роль посредника Ильхам Алиев имеет все шансы сделать более весомой и эффективной. Для таких мероприятий нужен сильный “модератор”».

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Таким образом, Азербайджан находится на пути обретения нового статуса в мировой и региональной политике, более выгодного с точки зрения наших национальных интересов. По мнению большинства экспертов, превращение Баку в центр политической тяжести, в площадку для встречи в качестве нейтральной страны, может создать для Азербайджана уникальную возможность поставить на мировую повестку дня карабахский вопрос.