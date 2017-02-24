Минобороны Азербайджана предпринимает меры по пресечению провокационных диверсий противника, сообщается на сайте Минобороны.

Как говорится в сообщении, главное внимание направлено на принятие мер по решительному пресечению азербайджанскими вооруженными силами попыток со стороны Армении совершить провокации на всех направлениях фронта.

Минобороны Азербайджана с помощью средств наблюдения установило, что диверсионно-разведывательная группа противника пытается совершить провокацию в направлении Талыша и Гюлюстана.

В результате данных на месте поручений и принятия незамедлительных мер по предотвращению диверсии противник был вынужден отступить.

Руководство минобороны, находясь в подразделениях, расположенных на позициях, контролирующих село Талыш, близлежащие территории, в направлении высоты Лялятепе и села Джоджуг Марджанлы, наблюдало за позициями противника на передовой.

Министр обороны Закир Гасанов встретился с личным составом, находящимся на боевом посту на освобожденных от оккупации территориях, проверил уровень боеготовности и морально-психологическое состояние личного состава, ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих, вручил ценные подарки группе отличившихся военнослужащих. Затем представители руководства минобороны побеседовали с военнослужащими за чайным столом.