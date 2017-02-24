«Быть депутатом Европарламента не дает оснований или иммунитета нарушать законы других государств, нормы и принципы международные права. Такие как Франк Энгель, Елена Теохарус и Яромир Штенин регулярно делают призывы о нарушении признанных на международном уровне территорий Азербайджана, осуществляют практическую деятельность в этом направлении, занимаются пропагандой агрессивного сепаратизма и незаконного режима, созданного в результате оккупации и агрессии Армении в отношении Азербайджана, а также распространяют дезинформацию, дискриминацию на этнической и религиозной почве».

Об этом АПА, комментируя заявление Франка Энгеля для армянской медиа, в отношении которого в генпрокуратуре возбуждено уголовное дело, и заявление Яромира Штенина для чешского телевидения, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что вся международная общественность, в том числе Евросоюз поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Однако, несмотря на это, данный лица, в солидарности с Арменией и вымышленным режимом, стараются нарушить усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и намеренно хотят усугубить и так неустойчивую ситуацию в регионе, а также занимаются лоббистской деятельностью в пользу Армении.