Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана отмечает прогресс в решении основных проблем банковского сектора в 2016 году, передает АПА.

Как сказал глава ведомства Руфат Асланлы, с середины 2016 года стабилизировался рост нерабочих активов, а к концу года зафиксировано их снижение. «Остановилась интенсивная долларизация банковского сектора. Также улучшилась ситуация в банках с капиталом. В настоящее время банки в Азербайджане приобретают функции активных финансовых посредников», — сказал Р.Асланлы.

По его словам, Палата планирует выступить с очень серьезными инициативами в системе страхования. «В связи с этим в законодательство будут внесены изменения. В 2016 году мы предприняли меры для стабилизации в банковском секторе, которые заложили основу для более глубоких реформ. В этом году мы начнем стратегические изменения в системе страхования. Система страхования может обеспечить более долгосрочные сборы и инвестиции. В законодательную базу будут внесены изменения в связи с регулированием систем оплаты в страховом секторе. С Центральным банком Азербайджана и соответствующими структурами уже завершены работы над проектом».