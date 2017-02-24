Сегодня адвокат, защищающий права находящегося под арестом в Баку блогера Александра Лапшина, Эдурад Чернин встретился со своим подзащитным.

Об этом АПА сообщил сам адвокат. Встреча состоялась в Бакинском следственном изоляторе.

Адвокат отметил, что проблем со здоровьем у Лапшина нет, он не жаловался на условия содержания.

Лапшин сказал адвокату, что ездил в Нагорный Карабах.

Блогер Александр Лапшин считает условия своего содержания в Азербайджане лучше, чем в Беларуси, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» Эдуард Чернин.

«Я встречался с Лапшиным. Он чувствует себя нормально, жалоб нет. Говорит, что содержание намного лучше, чем было в Беларуси. Но надо понимать, что тюрьма есть тюрьма», — сказал адвокат.

Он не исключил возможности экстрадиции А.Лапшина в страну, гражданином которой он является, но такое возможно лишь после вынесения судебного решения по делу.

До сих пор интересы А.Лапшина в Азербайджане представлял адвокат Сафар Гусейнов, который был предоставлен ему государством.

Отметим, Александр Лапшин, имеющий гражданство нескольких государств, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.