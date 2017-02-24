Американские СМИ сообщают, что семья Дональда Трампа, его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер, настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. Об этом пишет Wall Street Journal.

Перед выборами Трамп заявлял, что Парижское соглашение о климате нужно пересмотреть и собирался подписать указ о выводе США из международного соглашения. Трамп считал, что выполнение условий соглашения негативно отразилось на энергетической отрасли.

Источник в Белом доме сообщил, что Иванка и Кушнер, который является советником Трампа, оказывают умеренное влияние на взгляды Трампа в отношении проблем окружающей среды и изменения климата. Они убедили его убрать из своего президентского указа, который ожидается в ближайшее время, критику Парижского соглашения по климату.

При этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался подтвердить информацию газеты.

Напомним, что Парижское соглашение по климату ратифицировали 74 из 191 подписавших стран, на долю которых приходится не менее 55% глобального объема парниковых газов. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Ранее «Страна» ответила на семь главных вопросов о подписанном Парижском соглашении по климату, к которому присоединилась и Украина. К 2020 году государства должны пересмотреть свои национальные стратегии в сфере выбросов СО2 в сторону снижения. Также, согласно документу, каждые 5 лет страны обязаны корректировать свои планы по сокращению выбросов в зависимости от необходимости.