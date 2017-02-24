Палата представителей американского штата Аризона 23 февраля 2017 года приняла декларацию о признании Ходжалинского геноцида.

Об этом АПА сообщили Генеральном консульстве Азербайджана в США.

Согласно информации, это первый официальный документ о Ходжалинском геноциде, принятый Палатой представителей Аризоны.

Председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Дон Шутер прочитал на пленарном заседании Палаты декларацию, которая затем была принята единогласно. Декларацию представили принявшему участие на пленарном заседании генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву. В знак уважения к памяти жертв Ходжалинского геноцида все члены Палаты выслушали текст декларации стоя.

В декларации говорится, что армянские вооруженные силы 25-26 февраля 1992 года оккупировали азербайджанский город Ходжалы. Ими были убиты более 600 гражданских лиц, ранены более тысячи, свыше 1200 человек были взяты в плен. Было подчеркнуто, что согласно соответствующему отчету организации «Human Rights Watch», Ходжалинский геноцид является самой большой массовой резней в армяно-азербайджанском конфликте, ряд мировых государств, а также законодательные органы и губернаторы 20 штатов США приняли соответствующие документы и осудили Ходжалинский геноцид.

В декларации особо подчеркивается, что совершившие этот геноцид лица все еще находятся на свободе и не привлечены к ответственности.

В документе отмечается, что причиной все еще продолжающемуся армяно-азербайджанскому конфликту является оккупация армией Армении признанных на международном уровне 20 процентов территорий Азербайджана — Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов.

Наряду с этим отмечается, что СБ и Генассамблея ООН приняли резолюции, в которых осуждается оккупация Арменией территорий Азербайджана.

В завершении отмечается, что штат Аризона признает 26 февраля 2017 года как 25-летие со дня совершения Ходжалинского геноцида и поминает жертв трагедии.

После того, как декларация была принята, генконсул Н.Агаев по отдельности встретился со спикером Палаты представителей и ее членами, выразил им благодарность за то, что они разделяют горе азербайджанского народа и выступают за справедливость.

Было подчеркнуто, что это второй документ о Ходжалинком геноциде, принятый законодательным органом Аризоны. Первый документ был принят 26 февраля 2015 года законодательным органов Верхней палаты – Сенатом штата Аризона. Также в 2014 году штат Аризона принял резолюцию, осуждающую оккупацию и политику этнической чистки, которую Армения ведет в отношении Азербайджана.