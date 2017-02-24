Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 70 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылхаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.