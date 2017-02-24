Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что властям Азербайджана не стоит переживать из-за поставок ОТРК Армении, особенно если Баку решит заказать у Москвы такие же установки, передает ФАН.

«Программа по военно-техническому сотрудничеству с Азербайджаном достаточно широка. Никто ему не запрещает обратиться к России и обсудить с Москвой те или иные закупки вооружения — это всегда предмет переговоров.

Все, что хотел Азербайджан заказать в России, он заказал. Помимо нас, Баку заказывает оружие в Израиле и других странах — он ведет самостоятельную политику, и что-то навязывать ему или же рекомендовать в плане закупки вооружений мы не можем», — сказал он.