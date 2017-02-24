23 февраля руководитель грузинского представительства Управления мусульман Кавказа Хаджи Али Алиев и его заместитель Хаджи Айваз Марданов навестили Католикса-Патриарха всея Грузии Илию Второго.

Как сообщает АПА, об этом сообщил представитель УМК Хаджи Айваз Марданов. По его словам, представители УМК поинтересовались самочувствием Илии Второго, который был недавно прооперирован в берлинской клинике и пожелали ему крепкого здоровья. На встрече были обсуждены грузино-азербайджанские отношения.

Хаджи Айваз Марданов сообщил, что председатель УМК шейх Хаджи Аллахшукюр Пашазаде планирует через 10 дней совершить визит в Грузию: «Во время встречи с Илией Вторым поступил звонок от Хаджи Аллахшукюра Пашазаде. Он пожелал Илие Второму здоровья и выразил сожаление, что не смог навестить его в берлинской клинике. Хаджи Аллахшукюр Пашазаде сообщил, что в ближайшие дни намерен совершить визит в Грузию и навестить Илию Второго», — отметил представитель УМК.

Отметим, что о визите главы УМК в Грузию в ближайшие 10 дней сообщило также местное телевидение İMEDİ TV.