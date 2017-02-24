Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 24 февраля установлен на уровне 1.7475 маната, а евро — 1.8490 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 24 февраля установлен на уровне 1.7475 маната, а евро — 1.8490 маната.
Дата: 2017/02/24 9:37
Раздел: Азербайджан, Экономика
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