Президент США Дональд Трамп усомнился в четверг в ключевых договорах, которые США заключили с Россией с целью поддержания стратегической стабильности, хотя и не сказал, что собирается делать в этом направлении.

Как передает РИА Новости, речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), начало которым было положено еще в эпоху холодной войны и противостояния двух сверхдержав — СССР и США.

Трамп в интервью агентству Рейтер пообещал расширять ядерный арсенал США.

«Было бы замечательно, это было бы мечтой, если бы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если у стран будет ядерное оружие, мы будем на вершине конкуренции», — сказал Трамп.

Трамп также назвал «односторонним» договор СНВ-III.

«Это еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна — и СНВ, и сделка с Ираном», — сказал Трамп. «Мы начнем заключать хорошие сделки», — пообещал он.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.

Трамп также заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным предположения о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Для меня это большое дело», — сказал Трамп о предполагаемом размещении Россией ракеты наземного базирования, о котором сообщали американские СМИ. По его словам, это может быть темой разговора с Путиным, «когда и если» состоится эта встреча.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.