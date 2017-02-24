На территории совхоза Südçülük (Молочный) в поселке Бина Хазарского района зарегистрирован случай нанесения ножевого ранения.

Как сообщает АПА, ножевые ранения нанесены покупателю, зашедшему в один из магазинов с целью покупки сигарет.

По сообщению, перед инцидентом между покупателем и продавщицей произошел конфликт. На почве конфликта продавщица нанесла ножевые ранения Агавердиеву Ялчину Агамалы оглу 1974 г.р.

Пациент был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в левый бок. Пострадавший был срочно прооперирован. Состояние удовлетворительное.