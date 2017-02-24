Азербайджан превратился в надежного партнера, поставляющего нефть на мировые рынки, и сегодня доля азербайджанской нефти в энергетическом балансе некоторых европейских стран составляет 30-40 процентов.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе третьего заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», прошедшего в четверг в Центре Гейдара Алиева.

«Я говорю это с той целью, чтобы продемонстрировать, что сегодняшнее развитие обладает очень прочным фундаментом, активной работой, взаимным доверием и историей сотрудничества. В то же время, я также благодарен международным финансовым структурам, финансирующим эти проекты в этой, считающейся очень рискованной, сфере»,- сказал Президент Азербайджана.

«Южный газовый коридор», как отметил глава государства, сегодня уже является реальностью. «Согласно предоставленным мне последним данным, работы по проекту «Шах Дениз-2″ выполнены примерно на 90 процентов, проекту Южно-Кавказского трубопровода — около 80 процентов, Трансанатолийского газопровода (TANAP) — на 65 процентов, Трансадриатического трубопровода (TAP) — на 34 процента. Это является показателем хорошего прогресса. Если мы обратим внимание на состояние, имеющееся на момент проведенного в феврале прошлого года второго заседания на уровне министров, то станем свидетелями большого прогресса на сегодняшний день. Это является важным показателем успешной реализации проекта»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, наряду с этим, с последней нашей встречи в Баку, начались работы по очередному, крупному газовому проекту «Абшерон». «Мы планируем начать практические, то есть буровые работы в связи с месторождением, и газовый потенциал месторождения на первой стадии уже рассчитан. Месторождение «Абшерон» станет дополнительным источником газового потенциала Азербайджана. Это, в первую очередь, демонстрирует, что наш газовый потенциал не ограничивается только месторождением «Шах Дениз». Хотя «Шах Дениз» является одним из крупнейших в мире газовых месторождений, и его запасы составляют 1,2 триллиона кубометров. Но это демонстрирует, насколько важна, с точки зрения осуществления других проектов, реализация проекта «Шах Дениз-2″. Без наличия современной инфраструктуры транспортировки было бы трудно привлечь инвестиции в другие газовые месторождения. Все это служит интересам всех нас. Потому что, чем больше будет транспортироваться газа по создаваемой сети, тем больше мы — государства и компании, извлечем из этого выгоды»,- сказал Президент Ильхам Алиев.