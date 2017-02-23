Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Порядок рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса «беженца»», утвержденный указом Президента Азербайджана от 13 ноября 2000 года.

Согласно указу, к «Порядку рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса «беженца»» добавляются следующие абзацы:

«При обнаружении лиц в возрасте до 18 лет, прибывших на территорию страны без сопровождения взрослых (далее — дети без сопровождения взрослых), или оставшихся без сопровождения после прибытия, по поводу этого лица направляется обращение в органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства уточняют прибыл ли ребенок без сопровождения взрослых или остался без сопровождения после прибытия, и, если у ребенка есть желание получить статус «беженца», то согласно этому Порядку они обращаются в Миграционную службу Азербайджана».

«Органы опеки и попечительства помещают его в учреждения социального обслуживания до окончательного решения вопроса о предоставлении статуса «беженца». Дети без сопровождения взрослых на территории страны приравниваются к детям, потерявших родителей и лишенных родительской опеки. Их социальная защита обеспечивается государством, права и интересы защищаются в соответствии с законодательством».

Слова «и лицу в возрасте до 16 лет, прибывшему в Азербайджан без родителей и опекунов и желающему получить статус «беженца» заменяются словами «и детям без сопровождения взрослых».