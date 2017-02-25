Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1,2 млн., сообщает Business Insider.

Как уточняет The Telegraph, в этих апартаментах Тэтчер и ее супруг, Денис, жили в 1950-ых годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период, как отмечает издание, решила продолжить политическую карьеру.

Сама Тэтчер описывала свое жилище как «светлое… с прекрасным видом на Лондон», пишет The Telegraph.

По информации Business Insider, квартира находится на шестом этаже в здании из красного кирпича. Всего в ней четыре комнаты, две из которых — спальни. Как отметили в агентстве по недвижимости Strutt & Parker, квартира также доступна для долгосрочной аренды на 24 года.

Источник: РБК