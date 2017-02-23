«Нынешний референдум в т.н. «Нагорно-Карабахской Республике» является в своей совокупности недействительным с правовой точки зрения, точно также, как и все предыдущие проведенные этим режимом референдумы», — прокомментировал берлинский политолог Хайко Лангнер в беседе с «Вестником Кавказа» устроенное карабахскими сепаратистами «народное волеизъявление». «Этот населенный в основном армянами регион в одностороннем порядке объявил о своей независимости в 1990-е годы и насильственно де-факто отделился от Азербайджана в ходе войны и при военной помощи Армении.

Азербайджанское население Нагорного Карабаха и прилегающих регионов, оккупированных Арменией, было полностью изгнано и не могло участвовать ни в одном из до сих пор проведенных референдумов. Когда все, кто мог бы проголосовать против, исключены из процесса, не составляет особой сложности добиться почти 100-процентного результата на референдуме», — заметил эксперт. Лангнер также подчеркнул, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах неизменно является составной частью Азербайджана, поскольку до сегодняшнего дня не произошло правового отделения региона от страны. «Данный правовой взгляд подтверждается несколькими резолюциями Совета Безопасности ООН», — напомнил политолог.