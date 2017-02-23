«Нынешний референдум в т.н. «Нагорно-Карабахской Республике» является в своей совокупности недействительным с правовой точки зрения, точно также, как и все предыдущие проведенные этим режимом референдумы», — прокомментировал берлинский политолог Хайко Лангнер в беседе с «Вестником Кавказа» устроенное карабахскими сепаратистами «народное волеизъявление». «Этот населенный в основном армянами регион в одностороннем порядке объявил о своей независимости в 1990-е годы и насильственно де-факто отделился от Азербайджана в ходе войны и при военной помощи Армении.
Азербайджанское население Нагорного Карабаха и прилегающих регионов, оккупированных Арменией, было полностью изгнано и не могло участвовать ни в одном из до сих пор проведенных референдумов. Когда все, кто мог бы проголосовать против, исключены из процесса, не составляет особой сложности добиться почти 100-процентного результата на референдуме», — заметил эксперт. Лангнер также подчеркнул, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах неизменно является составной частью Азербайджана, поскольку до сегодняшнего дня не произошло правового отделения региона от страны. «Данный правовой взгляд подтверждается несколькими резолюциями Совета Безопасности ООН», — напомнил политолог.
«Определение окончательного политического статуса Нагорного Карабаха является одной из центральных составляющих мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Для этого, согласно действующим политическим позициям, необходимо проведение обязывающего референдума с участием обеих затронутых групп населения и под наблюдением международного сообщества. Это, в свою очередь, требует возвращения под контроль Азербайджана семи районов вне Нагорного Карабаха, которые в данный момент все еще находятся под оккупацией Армении — международно непризнанного сепаратистского режима, а также безопасного возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои прошлые места проживания. С учетом этого нынешний референдум является провокацией армянской стороны, направленной против продолжающихся усилий ОБСЕ, прикладываемых равноправными сопредседателями Минской группы — Россией, США и Францией», — подытожил Хайко Лангнер.