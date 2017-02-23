Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил в четверг, что его встреча с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Азербайджане на прошлой неделе не означает смены изменения политики США на российском направлении.

«Есть закон (в США), который препятствует нашему сотрудничеству в военной сфере», — заявил Данфорд в Брукингском институте в Вашингтоне, имея в виду решение предыдущей администрации Барака Обамы сократить подобные контакты.»Моя встреча с российским коллегой на прошлой неделе проходила не в контексте каких-либо изменений в политике и не имела никакого отношения к администрации (США)», — сказал Данфорд, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Пентагон сообщил, что Данфорд и Герасимов на встрече в Баку 16 февраля обсудили вопросы расширения контактов по мерам, нацеленным на избежание нежелательных конфликтов. Как заявило ранее Минобороны РФ, стороны определили вектор работы по повышению безопасности военной деятельности РФ и США, снижению напряженности и рисков инцидентов.