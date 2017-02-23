На АО «Ферганаазот», крупнейшем производителе азотных удобрений в Узбекистане (Фергана, областной центр на востоке страны), произошел взрыв, есть жертвы.

Как передает РИА Новости, об этом сoобшил МЧС республики.

«Двадцать третьего февраля в Фергане на ОАО «Ферганаазот» при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы», — говорится в сообщении. Число жертв не указывается.

По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.