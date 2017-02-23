Азербайджан может погасить все свои долги в течение недели, и это — показатель экономических возможностей. Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

«Наш внешний долг находится на очень низком уровне – менее 20 процентов валового внутреннего продукта. Наши имеющиеся валютные резервы более чем в пять раз превышают внешний долг. Иными словами, мы можем погасить все наши долги в течение недели, и это — показатель экономических возможностей. Поэтому сегодня перед нами не стоит цель куда-то вступить. Обычно вступают для того, чтобы добиться лучших результатов, больших преимуществ, больших возможностей развития. Мы ощущаем себя в нынешней позиции комфортно», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Азербайджан, как отметил глава государства, считает Китай хорошим партнером.

«У нас хорошие взаимосвязи на политическом, экономическом уровне. Но проектом, который соединит нас и превратит в очень активных партнеров, конечно, является проект восстановления Шелкового пути. Сегодня здесь говорилось о проекте «Один пояс – один путь», инициатором которого является Председатель Китая. Просто хочу напомнить, что в 2007 году Азербайджан вместе с Грузией и Турцией стали инициаторами проекта, который, надеюсь, в этом году завершится. Это было создание железнодорожного сообщения между тремя странами. Мы делаем это для того, чтобы предоставить Азербайджану, Грузии и Турции возможность для выхода на европейские рынки более коротким путем. Одновременно мы рассчитывали на потенциальный вклад Китая в это сообщение», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в этом году проект железнодорожного сообщения будет завершен, и, таким образом, можно будет поехать поездом из Азербайджана в Европу, Западную Европу.

«Мы обсудили с Китаем пути интеграции их инициатив в уже существующую инфраструктуру и увидели многочисленные возможности для этого. Надеемся, что увеличение объема грузоперевозок через Азербайджан, Каспийское море станет очень важным для нашей экономики. Как сказал Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многие страны хотят стать транзитными государствами. Конечно, транзит гораздо более ценен, чем природные ресурсы, потому что природные ресурсы рано или поздно исчерпаются. Если у вас есть надежная и современная инфраструктура для транзита, то вы сможете заработать деньги, используя свою территорию, а также благодаря вложенным инвестициям. Поэтому соединение транспортной инфраструктуры является одним из важнейших вызовов для нас. Кстати, сейчас мы ведем строительство крупнейшего морского порта на побережье Каспийского моря. Его перевалочная способность составляет 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров. Мы ремонтируем наши железные дороги. На Бакинском судостроительном заводе мы производим уже все виды судов, чтобы обеспечивать свои потребности, а также оснащать прикаспийские страны современным оборудованием. Недалеко от порта мы создали особую свободную зону и призываем компании к вложению инвестиций, пользуясь таким географическим положением», — сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что маршрут, проходящий через Каспийское море, на 15 дней короче нынешнего маршрута, соединяющего Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

«Это – не самый дешевый маршрут, однако, добившись единого уровня тарифов, — мы уже работаем над этим вместе с Грузией и Турцией, — мы сократим расходы. Таким образом, мы сделаем маршрут очень привлекательным и с коммерческой точки зрения, и компании, желающие доставить свои грузы в кратчайшие сроки, будут пользоваться этим маршрутом. Что касается потенциального вступления Азербайджана в различные структуры, могу сказать вам следующее. Мы абсолютно комфортно ощущаем себя в нынешней позиции. Азербайджан является страной с самодостаточной экономикой. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума мы занимаем 37-е, а на пространстве СНГ — первое место по конкурентоспособности экономики. В этом году Давосский экономический форум опубликовал отчет о развитии развивающихся стран. Мы делим первое-второе места с Литвой. Поэтому экономическая ситуация в Азербайджане позитивна», — сказал Президент Азербайджана.