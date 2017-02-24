Известный российский актер Алексей Баталов госпитализирован в Московскую больницу. У 88 летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Он получил перелом со смещением шейки бедра на правой ноге 22 января.

Согласно информации «Лайфа», врачи оценивают состояние Алексея Баталова как средней тяжести. Актер находится в сознании и пробудет в больнице минимум еще 2 недели.

Отметим, что Алексей Баталов сыграл много отличных ролей, но по-настоящему прославился благодаря фильму «Москва слезам не верит».