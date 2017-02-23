В случае обнаружения при строительных и других хозяйственных работах в Азербайджане каких-либо памятников работы должны быть приостановлены и в связи с этим должны быть проинформированы соответствующие органы исполнительной власти и научные организации.

Это предусмотрено в изменениях в закон «Об охране исторических и культурных памятников», утвержденных в четверг Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, после оповещения соответствующие органы в течение двух месяцев должны провести исследования и другие мероприятия, предусмотренные законом.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения о приведении законов Азербайджана и актов Президента в соответствие с законом «Об охране исторических и культурных памятников» и представить главе государства, в течение трех месяцев привести в соответствие с законом нормативно-правовые акты Кабмина, а в течение пяти месяцев — нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом главу государства.