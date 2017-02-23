У находящегося в Азербайджане под арестом блогера Александра Лапшина нет никаких жалоб в связи с состоянием здоровья и условиями содержания, сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend новый адвокат Лапшина, нанятый его семьей.

Адвокат подтвердил, что заключил договор с матерью Александра Лапшина, и сказал, что встретился со своим подзащитным в Бакинском следственном изоляторе №1.

«Его мать прибыла в Баку и заключила со мной договор. В настоящее время я защищаю права Александра Лапшина. Я уже представил свой ордер следствию. Также я встретился с Лапшиным, поинтересовался условиями его содержания и состоянием здоровья. У него нет никаких жалоб по этому поводу. Дело Лапшина держат на контроле также сотрудники российского и белорусского посольств. Все в порядке, никаких проблем нет», — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что он является первым адвокатом Лапшина, нанятым его семьей.

«Сафар Гусейнов является адвокатом, назначенным государством, я же назначен его семьей. Пока нет информации о том, отказался ли Лапшин от услуг Гусейнова. Следствие еще продолжается. Оно может завершиться в ближайшее время, но когда точно, я пока не знаю», — сказал адвокат.