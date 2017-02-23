«Южный газовый коридор» остается стратегическим приоритетом для США, сказала в четверг заместитель помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган на пресс-конференции по итогам третьего заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» в Баку.

«Южный газовый коридор» обеспечит широкую возможность выбора для европейских потребителей. Это означает, что благодаря этому проекту будет возможно еще больше укрепить энергетическую безопасность, обеспечить более конкурентоспособные цены и, в конечном счете, больший экономический рост,» — сказала Данниган.

По ее словам, США уверены, что совместными усилиями будет возможно реализовать общую цель и обеспечить поставки ресурсов Каспийского региона в Европу, что позволит усилить энергетическую безопасность и экономический рост этого континента.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.