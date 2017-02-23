Вопрос возможной выдачи российско-израильского блогера Александра Лапшина может обсуждаться только после вынесения судебного решения по делу.

Если он будет признан виновным и будет осужден в Азербайджане, как гражданин другого государства он, в соответствии с конвенцией, имеет право требовать, чтобы его передали. Об этом в интервью Sputnik Азербайджан заявил адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

«Сейчас рано что-либо говорить об этом, потому что идет следствие. А может быть, завтра его оправдают и уже не возникнет необходимости в передаче. Уже пошли разговоры о том, что президент Ильхам Алиев его завтра помилует, хотя Лапшин еще не осужден. Речь идет о судьбе человека, поймите,» – сказал адвокат.

По словам Чернина, читать в прессе можно все, что угодно, просто от реалий это все далеко. Юрист выразил надежду, что следствие будет недолгим. Сейчас ведется предварительное следствие.

Адвокат отметил, что взялся за защиту Лапшина по просьбе его родственников.