Общая стоимость проекта «Южный газовый коридор» по итогам его реализации не превысит 40 миллиардов долларов, сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на пресс-конференции по итогам третьего заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» в Баку.

«Проблем с финансированием нет. Если поначалу стоимость проекта была заявлена на уровне 45 миллиардов долларов, то в связи с сегодняшней ситуацией на рынке она не превысит 40 миллиардов долларов. Это связано с ситуацией на мировых рынках нефти», — сказал министр.

По словам Алиева, все финансовые институты, принявшие участие в третьем заседании Консультативного совета «Южного газового коридора», еще раз выразили свою приверженность этому проекту,

«Это заседание выделяется среди других тем, что абсолютно все стороны, которым были направлены приглашения, согласились участвовать в нем. Это доказывает важность проекта «Южный газовый коридор». Внимание всей Европы сосредоточено на этом проекте и Азербайджане», — сказал министр.

Алиев также отметил, что количество стран, подключившихся к «Южному газовому коридору», может увеличиться.

«В конце 2019 года будет готов интерконнектор Греция-Болгария (IGB). Болгария и Румыния уже соединили свои газовые сети. Черногория, Албания, Босния и Хорватия активно работают по проекту Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP). Все это создает новые большие перспективы для азербайджанского газа», — сказал Алиев.