В историческом зале «Strangers’ Dining Room» парламента Великобритании перед международной аудиторией в более 100 человек была представлена «Премия мира Ходжалы».

Как сообщили АПА в Обществе Европа Азербайджан (TEAS), члены жюри Баронесса Саеда Варси, Баронесса Захида Манзур, председатель группы межпарламентской дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен, советник Общества Европа Азербайджан по вопросам искусства и культуры Сабина Ракчеева и директор TEAS Лайнел Зеттер сделали выбор между более 70 произведений, принявших участие в конкурсе.

Выступившая на мероприятии Баронесса Захида Манзур сказала, что во время своего визита в Азербайджан вместе с другими членами группы межпарламентской дружбы Великобритания-Азербайджан она встретилась с вынужденными переселенцами из нагорно-карабахского региона Азербайджана: «Было очень тяжело слушать их полные горя истории. Кроме пережитого ими террора, здесь присутствовали надежда, любовь, гармония. В выставленных здесь картинах в определенной степени есть элементы надежды. В некоторых вы можете видеть мир и любовь. В других вы увидите глаза, полные безысходности и горя. В некоторых нарисованы крылья голубя мира. Потому что мы все разделяем одинаковые человеческие чувства и стараемся идти вперед. Определить победителей «Премии мира Ходжалы» было очень нелегко. Все произведения показывали необходимость решения конфликта и потребность в мире».

Победителей объявила Баронесса Саеда Варси. Первого места была удостоена картина студентки Норвежского университета искусств, британки Луизы Мариотт под названием «Спокойствие движения» (Tranquillity of Movement).

«Премия мира Ходжалы – 2017»

Первое место – «Спокойствие движения» (Tranquillity of Movement) Луиза Мариотт

Второе место – «Утром» (In The Morning) Тэ Ын Ан

Третье место – «Не тоните» (Don’t Be Submerged) Минг Йинг

Удостоена высокой оценки – «Не называйте меня беженцем» (Please Don’t Call Me Refugee) Кэти Шевлин.

Отметим, миротворческие усилия Азербайджана также были катализатором для представленной с прошлого года в области искусств «Премии мира Ходжалы». Премия, которая преследует цель донесения до мира ужасов этой трагедии с помощью искусства, организована Обществом Европа-Азербайджан (TEAS) в рамках международной пропагандисткой кампании «Справедливость к Ходжалы!»