Cтало известно имя нового адвоката российско-израильского блогера Александра Лапшина, который в настоящее время находится под арестом в Бакинском СИЗО.

Как стало известно Sputnik Азербайджан из информированных источников, за защиту прав блогера взялся индивидуальный адвокат Эдуард Чернин.

Места работы:

1972–1976 – Народный суд Хатаинского района города Баку (секретарь суда).

1976-1982 – Государственная нефтяная компания АР (SOCAR) – юрист

1982-1984 – Комитет Гидрометеорологии АР (юрист)

1984-1989 – Отдел рабочего снабжения Бакинского отделения Азербайджанской железной дороги (юрист)

1989-1994 – Адвокат Юридической консультации номер 5 города Баку

1994-1996 – Вице-президент юридической фирмы «BM»

1996 – до настоящего времени – Президент юридической фирмы «Чернин и Партнеры».

В тоже время является членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

В 2005 году был кандидатом в депутаты от Партии демократических реформ и ныне является членом политсовета ПДР.