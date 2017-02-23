Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян в интервью корреспонденту «Евразия.Эксперт» высказал свле мнение о ситуации с выдачей Азербайджану Беларусью Александра Лапшина, посетившего Нагорный Карабах.

Он заявил: «Армения не может повлиять на эту ситуацию, нет возможности поднимать вопрос в Совете Европы, потому что Беларусь не является членом Совета Европы, а Азербайджан является. То есть теоретически это возможно, но я не думаю, что Армения будет это делать. Господин Лапшин не является гражданином Армении или «Нагорно-Карабахской республики» (кавычки наши — Минвал). Он является гражданином России, Израиля и Украины. Напрямую Армения не может его защищать как своего гражданина».

На вопрос, не ухудшит ли такой эпизод отношения Армении с Беларусью, политолог заявил:

«Динамика отношений с Беларусью у всех стран ЕАЭС довольно сложная. Понятно, что дело Лапшина – это один из элементов кризиса в двусторонних отношениях. Мы наблюдаем это не в первый раз, это происходит время от времени. Понятно, что это имеет отношение не к Армении, а к России.»