Находящиеся в прифронтовой зоне руководство Министерства обороны Азербайджана приняло участие в открытии построенных согласно заданию президента Азербайджанской республики, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева центра подготовки, здания штаба и солдатских казарм.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства обороны, в докладе о центре подготовки было сообщено, что здесь созданы центр управления, здание штаба и вся необходимая инфраструктура для размещения личного состава. В точках подготовки, построенных в приближенных к боевым условиям и смоделированных согласно с ситуацией на фронте, запланированы проведение тренировок по стрелковым упражнениям, усовершенствованию практических навыков управления боевой и специальной техникой на сложном рельефе и в плохих погодных условиях.

Наряду с этим в центре подготовки созданы необходимые условия для обучения и практических тренировок по таким эффективным против врага мер, как ведения боя в сложной горной местности, проведение разведывательно-поисковых мероприятий, создание засад при проведении военных операций.

Министр обороны с целью усиления навыков профессионализма личного состава, который будет проходить подготовку, дал соответствующие указания и задания изучить существующие современные методики обучения, приспособить их к условиям и применить их в боевой подготовке.