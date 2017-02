Someone in the Crowd

Вальс на фоне звездного неба

Эпизод у бассейна

Jazz Whip

Мировая премьера мюзикла «Ла-Ла Ленд» состоялась в августе 2016 года на Венецианском кинофестивале. В фильме рассказывается история джазового пианиста и молодой актрисы, которые встретились в Лос-Анджелесе и полюбили друг друга. Картина победила во всех семи номинациях «Золотого глобуса», где была представлена, и это стало рекордом премии. Среди других наград — приз за лучший фильм по версии Гильдии продюсеров США, а также победа в нескольких номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). На «Оскаре» «Ла-Ла Ленд» заявлен в 13 категориях.