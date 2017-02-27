Компания Lionsgate Films и IAMAG опубликовали видео со съемочной площадки «Ла-Ла Ленда». На записях показано, как снимались некоторые эпизоды из фильма.
Someone in the Crowd
Вальс на фоне звездного неба
Эпизод у бассейна
Jazz Whip
Мировая премьера мюзикла «Ла-Ла Ленд» состоялась в августе 2016 года на Венецианском кинофестивале. В фильме рассказывается история джазового пианиста и молодой актрисы, которые встретились в Лос-Анджелесе и полюбили друг друга. Картина победила во всех семи номинациях «Золотого глобуса», где была представлена, и это стало рекордом премии. Среди других наград — приз за лучший фильм по версии Гильдии продюсеров США, а также победа в нескольких номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). На «Оскаре» «Ла-Ла Ленд» заявлен в 13 категориях.