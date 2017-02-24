Аккаунт советника президента России по развитию интернета Германа Клименко в американской соцсети Facebook был разморожен раньше трехдневного срока. Спустя сутки он снова смог пользоваться своим профилем.

За несколько часов до того, как страницу Клименко разморозили, он в шуточной форме сравнил использование Facebook с вредной привычкой и пообещал перейти на отечественный аналог соцсети, сообщает РИА Новости. «Я семь лет назад бросил курить. Надо бросать Facebook, это плохая история. Нужно привыкать к «ВКонтакте». Меня обвиняют в том, что я буду закрывать интернет, значит нужно готовиться пользоваться отечественным», — заявил он.

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