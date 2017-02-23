Стало известно, что скончавшиеся в Гяндже предположительно от отравления угарным газом две сестры в действительности были убиты.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел 22 февраля в доме на улице Абдуллы Сура на территории села Гырмызы Кяпязского района.

Так, были обнаружены тела сестер – 70-летней Захры Абдуллаевой и 57-летней Рены Набиевой.

В результате расследования выяснилось, что З.Абдуллаева и Р.Набиева были убиты. По информации, на теле обоих женщин обнаружены признаки насилия.

По предварительной версии, убийство было совершено во время кражи или же разбоя. Чтобы скрыть следы, выходя из помещения, преступник или преступники открыли газ.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, расследование продолжается.