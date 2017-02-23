Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 24 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7475 маната.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 24 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7475 маната.
Дата: 2017/02/23 17:17
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
174
Бакметрополитен презентовал просветительский видеоролик о правилах безопасности пассажиров.
Стало известно, что скончавшиеся в Гяндже предположительно от отравления угарным газом две сестры в действительности были убиты.
В 2016 году в токсикологическое отделение Клинической медицинской больницы в амбулаторном порядке обратились более 3000 человек.
Блогер Александр Лапшин, арестованный за незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий и экстрадированный в Азербайджан, встретился с матерью,
На заводе будут производиться автомобили марки Dena, Rana, Soren и Samand
Турция откроет в Азербайджане представительство по развитию сельского хозяйства, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.
NIKOIL | Bank предлагает выгодное кредитование малого, среднего и крупного бизнесов.
В Шамкире проведена церемония захоронения солдата-шехида.
Проект «Южный газовый коридор» имеет очевидную стратегическую важность для будущей энергетической безопасности Европы.