Об истинных целях «волеизъявления» в Нагорном Карабахе размышляет обозреватель ИД Коммерсантъ Сергей Строкань – специально для портала «Москва-Баку»

На фоне тупика в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике, не признанной ни одним государством мира, прошла игра в референдум. Населению, проживающему на оккупированных азербайджанских территориях, было предложено принять участие в некоем сеансе коллективного самовнушения.

Задача состояла в том, чтобы вначале убедить себя в том, что Нагорный Карабах – это не чужая земля, захваченная почти три десятилетия назад, а полноценное армянское государство, в котором полным ходом идет развитие демократического процесса. А после этого всем миром прийти на избирательные участки и проголосовать за внесение изменений в «конституцию НКР». После чего парламентско-президентская республика по мановению волшебной палочки превратится в президентскую.

Для большей убедительности вместо «вишенки на торте» на «НКР» предстояло поставить настоящий армянский знак качества – ласкающее слух поэтичное название, напоминающее о славном прошлом – временах Великой Армении.

В общем, участникам этой ролевой игры в Нагорном Карабахе оставалось, что называется, «стряхнуть пыль веков», вернуться к историческим корням и показать, что теперь на карте Закавказья появится сразу два армянских государства, причем с двумя разными формами правления. Одно – парламентская республика Армения, другая – «президентская республика Арцах».

Для того, чтобы показать, что на «референдуме все по-взрослому», как у настоящих государств, совершающих большое плавание, в Степанакерте (Ханкенди — прим. Минвал) сообщили о том, за волеизъявлением в Нагорном Карабахе, оказывается, следили аж 104 международных наблюдателя из 30 стран мира. А освещали ход голосования около 80 журналистов из 40 мировых СМИ. Кто эти наблюдатели, ставшие свидетелями исторического второго рождения «Арцаха», по мандату какой международной организации они прибыли в Карабах, не знает никто. Самое забавное, что в список государств, якобы направивших в Нагорный Карабах свои делегации, затесалась даже Страна Басков – еще одно государство-призрак. В общем, с миру по нитке – голому рубашка, а Карабаху — признанье.

Реакция азербайджанской стороны оказалась предсказуемой жесткой. Президент Алиев предупредил, что Баку никогда не позволит создать на своей территории независимое государство, как его ни называй – хоть Нагорно-Карабахской Республикой, хоть «Арцахом». А МИД Азербайджана напомнил о незаконном режиме – результате оккупации и агрессии, который «находится под управлением и контролем Армении» и продолжает свое существование благодаря ее военной, политической, финансовой и другой поддержке. Сыгравшие в этом спектакле роль международных наблюдателей теперь смогут сколько угодно ездить в Карабах, но в Азербайджан, если им вдруг захочется – они точно не приедут, ибо объявлены персонами нон-грата.

А международный резонанс карабахского референдума, на самом деле, получился со знаком минус. Чтобы не быть обвиненным в неоправданном публицистическом пафосе, процитирую заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в котором говорится: «Ни одна страна, включая Армению и Азербайджан, не признает «НКР» как независимое и суверенное государство. Соответственно, сопредседатели не принимают результаты референдума 20 февраля, как имеющие влияние на правовой статус «НКР»».

Поспешил дистанцироваться от новоиспеченного «Арцаха» и российский МИД, указавший на то, что задача мирного урегулирования карабахского конфликта с прошедшим в Нагорном Карабахе референдумом никак не вяжется.

В самом деле, о каком референдуме может идти речь на оккупированной территории, с которой изгнано почти миллион азербайджанцев, без согласования с Минской группой ОБСЕ и международными организациями? Но тогда кому и зачем понадобился этот спектакль, причем именно сегодня?

Это и есть ключевой вопрос. В мире есть немало государств-призраков, которые время от времени испытывают неудержимую тягу провести очередной бутафорский референдум и тем самым послать миру тот или иной политический сигнал.

В случае с «референдумом» смысл посланного азербайджанской стороне сигнала сводится к следующему: раз и навсегда откажитесь от попыток изменить сложившийся в зоне конфликта статус-кво, перестаньте говорить про ваши земли. Были ваши – стали наши. Даже не стали наши, а были нашими с незапамятных времен.

После «референдума» в «НКР» становится очевидно, что маски сброшены. Сегодня как никогда раньше проявляется нежелание Еревана сдвинуть проблему урегулирования с мертвой точки. Лакмусовой бумажкой, позволяющей определить, чего реально хотят и добиваются стороны карабахского конфликта – Азербайджан и Армения, наверное, может служить реакция на голосование в Нагорном Карабахе главы МИД Армении Эдварда Налбандяна. Опытный армянский дипломат, как ни в чем ни бывало, приветствовал голосование 20 февраля, разразившись пространным заявлением «о необратимом стремлении «НКР» к построению демократического общества». А следующее заявление министра Налбандяна иначе как фарсом не назовешь: «Достойно приветствия, что более 100 международных наблюдателей из трех десятков стран оценили референдум как хорошо организованный, прозрачный и соответствующий международным стандартам».

Конечно, Эдвард Налбандян не может не знать, что никаких международных наблюдателей в Нагорном Карабахе не было и быть не могло. Но это отнюдь не помешало ему послать Степанакерту (Ханкенди — прим. Минвала) обнадеживающий сигнал в ленинском духе: «Верной дорогой идете, товарищи». Причем сделал он этот через считанные дни после встречи в Мюнхене со своим азербайджанским коллегой Мамедъяровым и ритуальных заявлений о приверженности политическому урегулированию.

В истории с референдумом в Карабахе вполне уместна формула «Степанакерт (Ханкенди — прим. Минвала) пишем, Ереван в уме», поскольку эта инициатива, идущая вразрез с усилиями Минской группы ОБСЕ, не могла не быть одобрена армянской стороной. Но нельзя говорить одно, а делать другое, одной рукой строить, а другой разрушать. Потому что так можно дойти и до полного абсурда и похоронить надежды на политический процесс.