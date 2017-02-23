Блогер Александр Лапшин, арестованный за незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий и экстрадированный в Азербайджан, встретился с матерью, которая приехала в Баку, сообщил в Trend источник в правоохранительных органах.

Приехав в Баку, мать Лапшина – Белла Лапшина подписала договор с новым адвокатом для защиты сына.

Адвокат уже встретился с Лапшиным в первом Бакинском СИЗО, поинтересовался условиями его содержания и самочувствием.

Ордер нового адвоката уже представлен следствию.

Белла Лапшина встретилась с сыном благодаря содействию посольства России и Беларуси.