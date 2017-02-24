Как сообщает информационный интернет-портал Rambler, российский бизнесмен Тельман Исмаилов, бывший владелец ликвидированного Черкизовского рынка Москвы и основатель группы АСТ, решил продать свою виллу, расположенную в Антибе. На такой шаг его вынудили кредиторы, которым он задолжал серьезную денежную сумму.

Кадастровая стоимость этой виллы составляет 25 миллионов евро, и на данный момент она является залогом по ипотечному кредиту, взятому в швейцарском отделении Deutsche Bank. Исмаилов уже заключил со Small Island Capital Group предварительный договор продажи, однако еще не утратил надежды убедить кредиторов в том, чтобы они не признавали его банкротом, а утвердили план реструктуризации долгов. В таком случае за виллу можно будет получить около 60 миллионов евро, то есть почти в два с половиной раза больше ее кадастровой стоимости.