В 2016 году в токсикологическое отделение Клинической медицинской больницы в амбулаторном порядке обратились более 3000 человек.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства здравоохранения, в стационарное отделение токсикологии было принято 2200 больных, 800 из которых отравились лекарственными препаратами, 500 – угарным газом, 300 – воспламеняющимся раствором. 90 человек обратились в больницу после укуса змей, 250 человек – с аллергической реакцией.

Обращения в связи с аллергической реакцией по сравнению с прошлыми годами сократились в 2,5-3 раза.