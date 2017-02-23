Как сообщает Financial Times, на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с послами стран ЕС в Москве заявил, что в скором времени главной темой станет послевоенное восстановление Сирии, на которое потребуются десятки миллиардов долларов. При этом российский представитель указал, что Россия финансировать реконструкцию разрушенной страны не будет.

«Русские действительно не собираются наследовать полностью разрушенную Сирию», — заявил один из дипломатов.

Однако, как отмечает FT, идея Москвы не встретила поддержки в странах Запада. Они указывают, что часть разрушений была вызвана в том числе ударами ВКС России по крупным городам, включая Алеппо. Помимо этого Великобритания, Франция и Нидерланды по-прежнему уверены, что война не закончится, если президентом Сирии останется Башар Асад, передает РБК.

Ожидается, что вопрос финансирования восстановления Сирии будет обсуждаться на мирных переговорах в Женеве и Астане, где Россия намерена представить свой вариант проекта новой конституции страны.

FT утверждает со ссылкой на российских экспертов по Ближнему Востоку, что в настоящий момент главным препятствием для политических переговоров по Сирии является позиция Ирана. «Жесткая позиция администрации Дональда Трампа в отношении Тегерана может помочь заставить Иран прийти к консенсусу. Но для этого необходим четкий сигнал из Вашингтона», — заявил газете бывший российский дипломат.