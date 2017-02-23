«Геноцид армян» является выдуманным вариантом персидских шовинистов и армянских националистов, чтобы оставить в тени, предать забвению самый великий в истории мира геноцид – геноцид евреев. Это знают и в Кнессете, и в руководстве Израиля.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса АР, руководитель рабочей группы по межпарламентским отношениям Азербайджан – Израиль Евда Абрамов на презентации книги-альбома «Музей геноцида», подготовленной Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Военной прокуратурой Азербайджана.

«Я везде, в Италии, в актовом зале Ватикана, в Страсбурге выступал и материально-вещественными доказательствами из Азербайджана еще раз свидетельствовал, что не было никакого факта «геноцида армян», наоборот, если и был геноцид, то в отношении азербайджанцев», — указал депутат (цитата по «Спутнику»).

«Мы очень забывчивые люди, быстро забыли и события марта 1918 года, над могилами убитых тогда людей в Нагорном парке построили ресторан. Ходившие туда поклясться наши молодожены не знали, что находятся на Чемберекендском кладбище…», — сказал Абрамов.

«Мы все благодарны президенту Ильхаму Алиеву, историку Ягубу Махмудову, он прав – мы забывчивые, мы своими сердцами должны освещать путь народа. Мы должны вернуть себе свою историю, довести реальную историю до следующих поколений, чтобы они не стреляли в нас из пушек.

Карабах, с Божьей помощью, мы вернем, но не решениями ООН, а силой нашей армии», — отметил депутат Евда Абрамов.